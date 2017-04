Calu Rivero asegura que "es hermosa la vida sin WhastApp"

A mediados de febrero, Calu Rivero tomó la decisión de eliminar el WhatsApp de su celular. Orgullosa, la actriz de 30 años lo anunció con algunas capturas a través de Instagram Stories.

"Sentía que estaba perdiendo la calidad de mis vínculos, todo terminaba siendo una fotito cuando nos juntábamos, porque ya habíamos hablado todo por WhatsApp", aseguró la joven en una entrevista con María Laura Santillán para el Suplemento Mujer de Clarín.

Cuando la periodista le preguntó cómo era la vida sin este programa de mensajería, Rivero contestó: "Hermosa, podés ponerlo de título. El 60 por ciento libre en mi cabeza. Me levanto y no tengo mensajes. Mandame un mail personalizado, prefiero. Soy media a la antigua. Los fines de semana no se habla de trabajo, sino nunca separás nada"

Además, explicó de qué manera se comunica con sus amigas: "Me llaman o veo mensajes por Instagram, uno pierde mucho tiempo por WhatsApp y a la vez tenés que estar respondiendo automáticamente, Sino empiezan los mensajes de '¿te pasa algo?', '¿estás enojada?', 'que maleducada me clavaste el visto'. Y quizás estoy en mi casa, estudiando, leyendo o en mi tiempo libre. Me sentía acosada, sin aire".

Luego, la actriz de la miniserie Sandro de América agregó: "Quiero tratar de ser feliz sin molestar a nadie y vivir el aquí y ahora. La calidad de vida para mí es fundamental. Nadie va a morirse por contestar más tarde un mensaje. Cuando cerré WhatsApp, el 93% se enojó porque lo tomó como algo personal. ¿Sabés lo que te hace sentir WhatsApp? Que no estás solo nunca".