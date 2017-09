Burlando aseguró que "Las rejas de un penal esperan a Natacha después de este audio"

Natacha Jaitt y Diego Latorre firmaron un pacto de confidencialidad durante el proceso de mediación al que ambos se presentaron para tratar de bajarle el tono al escándalo.

Este lunes, Crónica difundió el audio del trato entre las partes, en donde se lo puede escuchar a Fernando Burlando explicar que ninguno de los dos puede hablar del tema, en tanto que además, los advierte sobre una multa en el caso contrario.

En este marco, en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, Burlando se mostró molesto con lo sucedido: "Vi que era una actitud más de la misma naturaliza que había presenciado con anterioridad y que había hecho víctima a los Latorre. No me llamó la atención, no veo nada irregular".

"Como estrategia de Natacha Jaitt, o mejor dicho, de los profesionales que la asisten, han manifestado que tenían una grabación, que iba a hacer caer toda la estructura que habían armado Latorre y compañía. Si se trata de esta, no solamente se equivocan sino que la termina de hundir. Las rejas de un penal deben estar ansiosas por ver a Natacha después de este audio", consideró el letrado. Se complican las cosas para Natacha Jaitt.

