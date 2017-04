Bravi volvió a negar su romance con Suar

Una foto que compartió Magui Bravi en las redes sociales abrió el debate sobre si se había operado la nariz o no. Incluso, se especuló con que esa intervención estética fue pedida por Adrián Suar en medio de los rumores de romance entre ambos, algo que quedó desmentido.

Este sábado, la morocha dialogó con el ciclo radial que Catalina Dlugi conduce por la Once/Diez y por supuesto, volvió a referirse al asunto. "Es muy loco y muy machista que piensen que uno se va a cambiar la cara a pedido de un hombre", disparó.

Además, la morocha aseguró que se operó porque "30 años con la misma nariz era hora de cambiar".

Finalmente, Magui contestó sobre su estado sentimental: "No me gusta mucho estar sola, soy una chica que siempre ha estado de novio". Y aclaró: "Adrián no es mi novio, para nada. Me da miedo que este rumor me perjudique laboralmente".