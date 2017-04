Boyce Avenue llega por primera vez a la Argentina

Luego de casi 13 años de empezar su camino en la música como banda y de usar la plataforma de YouTube como una de las autopistas para llegar viralmente al mundo, se confirmó el primer show de Boyce Avenue en Argentina en 2017.





La banda estadounidense formada por los hermanos Alejandro, Daniel y Fabián Manzano empezó su camino en 2004 y luego de difundir su arte a través de covers en YouTube, lanzaron su primer disco oficial en 2009.





Todavía hoy hacen geniales covers de grandes artistas internacionales (el último es un video cover de Chained To The Rhythm, el tema de Katy Perry) y lograron hacer participaciones con bandas como Fifth Harmony, Bea Miller, Sarah Hyland (Haley Dunphy en Modern Family) y varios más.





Este primer gran show de Boyce Avenue en Argentina en 2017 los traerá al famoso Teatro Gran Rex para recibirlos a ellos, a sus impecables covers y a sus canciones originales en una noche única e imperdible para sus fans.





La venta de entradas para Boyce Avenue en Argentina en 2017 comenzará el próximo Lunes 10 de Abril de 2017. Los tickets para presenciar este primer show de la banda se pueden comprar tanto en las boleterías del Gran Rex como por medio de la empresa Ticketek, que los vende en su sitio web oficial y a través de sus locales y puntos de venta.