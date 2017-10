Barby Silenzi hizo una picante declaración sobre Francisco Delgado

Barby Silenzi continúa sorprendiendo dentro y fuera de la pista de baile de ShowMatch. Ahora, la exuberante morocha estuvo como invitada en el ciclo Corazones Ardientes (por Ciudad Magazine) y reveló que tuvo sexo grupal mientras estaba en pareja con Francisco Delgado, padre de su hija Elenita.





"¿Te interesó tener camas de más de dos personas? ¿Has tenido cama de tres alguna vez?", le preguntaron a la bailarina, quien respondió sin ningún tipo de pruritos: "Experimenté algo con mi ex, Francisco Delgado. Éramos nosotros dos y una pareja amiga".





Y agregó, ante la curiosidad del Dr. : "Con Francisco estuvimos cinco años como pareja, está bueno. Experimentamos".

Luego, habló de su relación con Fran: "Cuando quedé embarazada se borró, decidió terminar en ese momento", dijo.





Finalmente, luego de reconocer que Delgado la había engañado con Gisela Bernal, Barby aseguró que Silvina Luna está realmente enamorada de El Polaco y explicó su teoría: "Porque perdona todo y no le importa nada, lo que pasó con ellos, las idas y vueltas, si no estás enamorada no las perdonás". ¡Wow... a todo!

