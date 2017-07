Barby Silenzi sin filtro: "Viciconte insulta y falta el respeto"

Barby Silenzi y Micaela Viciconte se cruzaron fuerte el jueves en el ciclo "Los Ángeles de la mañana" que conduce Ángel de Brito.





El sitio PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Silenzi luego de que Viciconte la trató de "ridícula" al aire y esto nos comentó.





barby silenzi.jpg





"Como es una irrespetuosa es de la única forma que sabe dirigirse a los demás cuando no tiene un fundamento. Entonces insulta y falta el respeto. Pero todo bien, yo cuido mi imagen pero tampoco soy una tonta que de va a dejar boludear ni tratar mal. Me quiso ningunear pero bueno, no importa, yo tengo mi lugar y estoy súper bien donde estoy", comentó Barby.





"Aparte me dijo como que me metí en su vida privada, quiero saber cuándo porque no lo sé. Igual opinar distinto no quiere decir que no la quiera, no la banque, ni nada. Lo que pasa es que ella no sabe separar las cosas", añadió.





Y consultada sobre si espera una disculpas de Mica, sentenció: "No, la verdad que no espero nunca nada de la gente. De nadie".





Embed







Fuente: Primicias Ya Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25 Primicias Ya