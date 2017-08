Bailó por el sueño sanjuanino y criticó la dura devolución de Pampita a Melina Lezcano

El viernes pasado se vivió un momento de tensión en el Bailando, cuando Pampita le dio su devolución al reggaetón de Melina Lezcano, a quien le criticó el vestuario y la falta de sensualidad. Esto generó que Marcelo Tinelli salga a bancar a los integrantes del jurado y les recordara a los participantes y coaches que el ritmo tiene una "esencia caliente".





Consultada al respecto, Lourdes Sánchez criticó la severidad de la modelo en su evaluación del baile de la cantante de Agapornis y le recordó un hecho del pasado. "Para mí, como bailarina, el reggaetón no es eso. En el 2008, Pampita lloró porque le pedían movimientos más sexuales", comentó. Y agregó: "Me llama la atención que lo dijo sin mover un músculo de la cara. El año pasado pasó lo mismo".

LA CARA DE CARO





En referencia a la postura de Carolina Ardohain como jurado, Lourdes señaló: "Pampita depende de la noche que tiene. La noche que bailó Melina estaba tan seria que me dio miedo. Me pareció muy raro".





La pareja del Chato Prada cuestionó también los aplazos del tribunal del Bailando. "El cero es tirar a la basura el laburo de todo un equipo, no está bueno. Lo de Sol Pérez no daba para un cero", analizó en Por si las moscas, programa que se emite por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

PERREO POLÉMICO





Sobre el reggaetón romántico, la animadora infantil manifestó que "hubo muchas coreografías calientes" y aclaró que el ritmo "no es sexo explícito". "La idea era algo más suave, más dulce en algún punto, la carretilla, el perreo violento, todo eso quedó viejo", expuso.





Por último, contó cómo se prepara para salir a la pista en medio de esta polémica. "Soy bailarina, soy profesional. Si me dan un personaje, me la tengo que bancar. Me cuido desde el vestuario, desde los movimientos, pero me pongo en la actitud yegua", manifestó. Y anticipó: "Nuestro reggaetón lo vamos a hacer desde un lugar que nunca se hizo, nos vamos a jugar".





Fuente: eltrecetv