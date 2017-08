Así quedó destrozado el auto de Sol Pérez tras salvarse de un grave accidente

¡Se salvó de milagro! Esta madrugada Sol Pérez sufrió un fuerte accidente de tránsito.

"Pensé que me había muerto porque saltó el airbag y veía todo blanco", dijo la participante del Bailando esta mañana en entrevista con Ángel de Brito.

Pérez contó en la entrevista que "la camioneta no tiene nada, pero mi auto quedó destrozado. Yo lo único que hacía era tocarme la cabeza porque pensé que me la había roto. Sentí el golpe pero por suerte no tenía sangre ni nada. No tenía puesto el cinturón de seguridad y casi me mato."

Y se nota que no exageraba porque esta tarde se conocieron las primeras imágenes del accidente que podría haberle costado la vida a la chica del clima.

En las imágenes, que también fueron difundidas por Ángel en las redes sociales, se puede ver cómo la trompa de su automóvil compacto quedó completamente destruida y cómo saltaron los airbags de los dos asientos.