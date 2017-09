Así está, a los 65 años, un ícono del cine porno

Es cierto que su época dorada quedó atrás. Sin embargo, la ex diputada sigue siendo un referente en la industria y no se arrepiente de su pasado como estrella porno. "Recuerdo la pubertad; me gustaba mirarme al espejo e ir descubriendo las distintas zonas de mi cuerpo, mi sexualidad", contó la actriz de 65 años.





Uno de los grandes momentos que se recuerdan de Cicciolina es cuando, durante la guerra del Golfo, le dijo a al dictador Sadam Hussein que estaría dispuesta a tener sexo con él a cambio de que acabara la guerra. "Era algo innovador: nadie pensaba así del amor, del sexo, de la naturaleza. Nadie hacía política con el cuerpo. Ahora siento que el mito Cicciolina es algo que todo el mundo recuerda y que sigue presente", recordó al ser interrogada sobre ese memorable momento.





En la entrevista de enero pasado, la ex estrella porno también habló sobre los principios de DNA, Democrazia, Natura e Amore, el nuevo partido que fundó, con el que busca regular la prostitución y la adopción homosexual.





En los años 90, Ilona Staller ya había hecho carrera en el porno y la música, y había sido parlamentaria por el Partido Radical en el Parlamento Italiano.





Cicciolina inició su carrera con tan sólo 13 años, cuando se convirtió en modelo y a la vez te dinero como limpiadora de hoteles en su país natal, Budapest.





En esa etapa-dice en sus memorias-que fue captada como espía de políticos y diplomáticos en la última etapa del telón de acero. "Debía ir a sus habitaciones, hacerles hablar y fotografiar los documentos que encontraba en su equipaje".





Tras un matrimonio fallido, Staller partió a Italia y llegó la televisión de ese país en 1975, con una escena erótica en una bañera. Luego llegaron las películas condicionadas.





La Cicciolina abandonó la industria del porno en el 88. "Yo siempre he sido feminista. Siempre tuve muy claro que mi cuerpo es mío y me lo gestiono yo". Pero, al parecer, su carrera en el porno aún le causa algunos problemas. Por medio de su abogado envió una petición a Google porque en muchas páginas se decía que había tenido sexo con un caballo. "Eso es completamente falso, es una barbaridad". expresó.





En 1991 se casó con el artista estadounidense Jeff Koons, quien realizó varias pinturas, fotografías y esculturas teniendo a Ilona como musa y en la obra Hecho en el Cielo (Made In Heaven) ambos aparecieron realizando el acto sexual. Se divorciaron en 1992 y se pelearon por la custodia de su hijo, Ludwig.





Hoy, Cicciolina tiene una vida más tranquila y de muy bajo perfil. Mata el tiempo publicando sus fotos en Instagram y jugando al ajedrez.





También comparte muchas horas con su hijo y asegura que que le gustaría encontrar un gran amor y compañero que la quiera por quien es. "Siempre he tenido relaciones complicadas. Al final todos se aprovechaban de mi fama, intentaban sacar algo. Yo quiero alguien que ame a Ilona Staller, no sólo a Cicciolina".

Fuente: infobae