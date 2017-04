Araceli les tiró a Magui Bravi y a Griselda Siciliani y le dijo a Suar: "¡No vas a encontrar otra como yo!"

Una foto de perfil de Magui Bravi, tomada durante un casting para la obra teatral Bollywood, donde ella es coreógrafa, dejó al descubierto una reciente cirugía estética en la nariz de la bailarina, quien estaría en pareja con Adrián Suar. Casualmente -o no- es la misma intervención a la que se sometió en 2008 Griselda Siciliani, pareja en aquel entonces del gerente de programación de Canal 13.

Araceli González, ex mujer de Suar y madre de su primer hijo, se refirió con ironía -y mucho humor- a esta coincidencia y opinó sobre los rumores de romance entre el actor y Magui Bravi.

"Me contaron -sobre el tema de la operación-. Mirá, Adrián, nariz como la mía no vas a encontrar, porque la mía no está hecha: es natural", manifestó la actriz. Y agregó: "A Adrián le gustaba mi nariz y, de hecho, rogaba que mi hijo saque mi cara".

"Adrián, ¡no vas a encontrar otra como yo!", exclamó, entre risas, aunque sobre los rumores de romance, fue contundente: "No me consta, no estoy en la bragueta de Adrián". En ese sentido, aclaró que él tiene una relación muy estrecha con Tomás, su hijo en común, e intuye que "se lo va a decir" a él en caso de que las versiones sean ciertas.