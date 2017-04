Apareció el video de la discusión entre Baby Etchecopar y Roberto Navarro

Tienen diferencias ideológicas y estaban plasmadas en la línea editorial de sus programas y de sus opiniones. Esto es claro. Nada nuevo. Pero la convivencia entre Roberto Navarro y Baby Etchecopar duró poco y nada.





Desde fines de 2016 son vecinos de programación en Radio 10. Navarro va de 9 a 12 y Baby de 12 a 15. Pero hoy la cosa explotó en los pasillos de la productora.





Según pudo confirmar este portal, Baby y Navarro casi se van a las manos y el hecho - según relatan testigos - fue muy tenso y escandaloso. Lo cierto es que Navarro se retiró de la emisora en medio de un escándalo y Baby salió del aire. "Intervino la policía de la esquina de la radio", aseguró una fuente muy importante.





¿Dónde nace la polémica? Todo tiene que ver con el paro del pasado jueves donde Baby fue muy crítico y Navarro apoyó fervientemente.





Baby Etchecopar dedicó la editorial de su programa radial a defender el enfrentamiento entre Gendarmería y agrupaciones de izquierda, que esta mañana cortaron la Autopista Panamericana. El periodista cuestionó al conductor de C5N, Roberto Navarro, que consideró que el Gobierno Nacional llevó adelante esa medida "para los que lo votaron".





Navarro se había pronunciado en duros términos sobre la posibilidad de que el Gobierno utilice el protocolo anti-piquetes y aseguró que sería un gesto "antidemocrático para la tribuna" el uso de la fuerza para disuadir protestas.





Etchecopar lo tomó de punto para referirse al operativo que realizaron las fuerzas de seguridad durante el paro de la CGT. "La Gendarmería sacó a patadas en el orto al Partido Obrero, como bien merecido lo tienen", arrancó. Y le mandó un mensaje al conductor cercano al kirchnerismo: "¡Y claro Navarro! Los que votamos a Macri no queremos más a los piqueteros, ni al Partido Obrero ni a ningún sorete de estos que viven desestabilizando a los gobiernos democráticos".





Además, dijo que disfrutó y cantó "como un gol en casa" cada palazo en el lomo que recibieron los manifestantes.





Baby Etchecopar opinó al aire que los piqueteros no entienden el diálogo y lanzó: "Al fin vimos los palos, al fin vimos que los están cagando a patadas en el orto. Esos alcornoques no entienden más palabras que el golpe".





(Ver nota) También, consideró que "un cachetazo pegado a tiempo los saca de la droga" y concluyó que hay una generación argentina que "está podrida de las mentiras de los Kirchner, de Navarro, de los progres y de los populares".





"Nos cagamos a puteadas en los pasillos en joda y salieron en algunos medios a contarlo. No fue verdad. Hay que aclararle a la gente cómo es la historia. Está bien que no lo quiero pero no es para agarrarnos a trompadas y pelearnos, ni nada de eso. No vengan con cámara a la puerta ni nada de eso", aclaró hace instantes Baby desde su programa ante la noticia publicada en exclusiva por este medio.





En tanto, este medio se comunicó con Roberto Navarro para que tenga el espacio para aclarar lo que pasó pero no quiso hablar.