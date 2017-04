"Antes de conocer a René tuve malas experiencias"

Soledad Fandiño vive un increíble presente junto a su familia, el músico René Pérez- a quien conoció seis años atrás- y Milo, el hijo de la pareja. Pero según la rubia, no todas fueron rosas es sus pasadas relaciones, hasta que conoció al músico.

"Con René nos conocimos hablando, estuvimos comunicándonos por dos años por Twitter, no nos conocíamos personalmente. Hablábamos de arte, de películas, me contaba que su mamá y su hermana eran actrices, me invitaba a sus shows y yo siempre le decía que no podía ir. Muy amarga yo porque venía de experiencias de vida... medio que... no quería una relación...", comenzó a contar en Morfi.

"René es muy transparente, como se muestra en cualquier entrevista es en persona. Pero bueno, como te decía, venía de malas experiencias entonces... estaba un poco asustada. Estaba a la defensiva, tenía miedo", agregó la rubia, refiriéndose, al parecer, a su anterior noviazgo con Nicolás Cabré, con quien estuvo desde el 2008 al 2010.

En 2011, Soledad, finalmente, cayó rendida ante los pies de René: "Estaba haciendo una obra de teatro y me llegó un ramo gigante con una carta. Leo y bueno, era él, que después de dos años me invitaba a tomar algo. Dije 'tiene que ser, lo voy a conocer'. Nos conocimos y esa misma noche conocí a parte de su familia, fue muy natural. Desde ahí no nos separamos más, él se quedó un tiempo viviendo acá en Argentina y bueno, nos fuimos adaptando a los cambios", concluyó.

Mirá el video!

Embed