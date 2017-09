Analizaron el osado look de Sol Pérez y hubo algo que no le gustó nada

Sol Pérez estuvo como invitada en Este es el show y, sobre el cierre del programa, Matilda Blanco le analizó el look. Cuando estuvieron frente a frente, lo primero que hizo la especialista de la moda fue subirle el cierre del top. Mientras tanto, Paula Chaves y José María Listorti le abrochaban los botones que tenía a los costados de su pantalón blanco.





"No me molesta tanto que se le vea la panza porque se está tapando el ombligo", observó la asesora de imagen. E inmediatamente puso su mirada en el cabello suelto y largo de la participante del Bailando: "Tenemos que arreglar esto, no hagamos que parezca un choclo".





Finalmente, al momento de calificarla, Matilda la premió con una buena nota: "Le voy a poner un 8".

Fuente: eltrecetv