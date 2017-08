Amigorena se confesó ahora que tiene una nueva novia 20 años menor

"Ella no quiere que diga su nombre. Solo diré que es uruguaya y diseñadora de interiores, nada que ver con mi mundo. ¿Edad? 26 años. Es chica y grande a la vez", agregó Mike, que estrenará el jueves 24 de agosto Mario On Tour, su última película, en la que encarna a un cantante e imitador de Sandro.





"La conocí en San Sebastián gracias a Instagram. Venía subiendo varias Stories del viaje y me apareció un mensaje de ella diciendo 'qué bueno que estés por acá'. Acto seguido la empecé a 'stalkear' y al toque la invité a salir", reveló Amigorena sobre el inicio millennial de su romance.





Además, Mike habló de la paternidad y la posibilidad de tener un hijo con su novia. "Es un tema muy fuerte en mí. La tengo quieta, dormida, pero cada tanto se despierta y me viene como avalancha... Me encantaría tener un hijo. Pero de nuevo, soy consciente de que tiene que ser algo orgánico, no forzado. Hay que saber esperar. No veo que porque tenga una relación con alguien más joven el tema esté más en el tapete... No puedo especular con este tema. Ni tampoco apurar a nadie. Ya tuve la experiencia hermosa de vivir con un niño, con mi expareja y fue alucinante", aseguró sobre su pasada relación con Mónica Antonópulos y su hijo, Camilo.





Fuente: ciudad