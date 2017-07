Al menos seis meses mantendrán internado a "La Tota" Santillán

Daniel "La Tota" Santillán está pasando por un mal momento personal. El viernes por la noche fue protagonista de un confuso episodio en Vicente López donde resultó detenido por la policía.





El conductor fue arrestado por, aparentemente, llevarse mercadería de un local ubicado en la Avenida Maipú sin pagar.





Tras el hecho, Santillán fue internado en una clínica psiquiátrica por orden judicial. Está sedado y atraviesa una grave crisis emocional.





Por el hecho fue acusado de intento de robo y resistencia a la autoridad. Terminó reducido y esposado en el piso. Las imágenes de su detención en plena vía pública recorrieron las redes sociales y los medios.





Roberto Casorla Yalet, abogado y amigo de Santillán, contó qué le pasó al conductor: "Está determinado que La Tota que tuvo un brote psicótico. El fiscal Martín Gómez implementó la internación en una clínica psiquiátrica como una medida de seguridad desde el momento que lo entrevistó. La Tota no tenía criterio, no podía comprender la situación".







"Quiero aclarar que no estaba bajo el efecto de ningún estupefaciente. El personal policial pensó que estaba drogado pero nada que ver. La Tota no toma alcohol y combate la droga desde siempre".





Sobre la situación personal de La Tota, el letrado comentó: "Lo intentaron volver loco y lo lograron. Esto comenzó con declaraciones que hizo La Tota sobre su ex suegro y socio de Jorge Castillo en La Salada. Desde ese momento a la Tota lo intentaron matar, le intentaron robar el auto, lo amenazaron de muerte veinte veces, le cortaron la luz, el agua, lo querían sacar del lugar donde vive... No está en una crisis económica, emocionalmente no está bien y producto de esto no puede trabajar y lo afecta económicamente. No tiene ahorros de toda la vida, su casa es su capital más importante y no se lo dejan vender".





Y cerró: "Está internado en la clínica por una medida de seguridad. Hacer lo que se hizo es lo más atinado, al momento de hablar con el fiscal La Tota estaba masticando papel. El fiscal lo sedó y lo internó".