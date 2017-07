Ahora si están todos ¿Natacha Jaitt al "Bailando 2017"?

Y la historia no tuvo un sólo capítulo: primero habló Natacha y luego Yanina. El que se llamó a silencio fue el ex Boca que metió una cautelar para que no se difundan imágenes y chats privados.

yanina latorre.jpg



Lo cierto es que ante tanto escándalo se filtró en muchos medios sobre la posibilidad de que Jaitt podría ir al "Bailando", certamen en el que ya participa Yanina Latorre.

natacha-jaitt.jpg



Chato Prada confirmó: "Nunca la llamamos ni está en mente". Esto descarta por completo la idea que Jaitt pase por la pista de baile y que tenga su cruce con la esposa de Latorre.





Mientras tanto, Natacha asegura que Mauricio D´Alessandro y Mariana Gallegos, abogados de Diego, adulteraron un documento público y que los demandará penalmente.

