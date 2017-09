Adabel Guerrero está embarazada de tres meses

La bailarina Adabel Guerrero había iniciado tiempo atrás un tratamiento para quedar embarazada con la ayuda del reconocido especialista en fertilidad y reproducción asistida Sergio Pasqualini.

"La maternidad es mi gran prioridad y estoy muy enfocada en eso. Con Martín estamos buscando hace mucho y lo vivo con remordimiento porque la escuela (de danzas) me consume un montón de tiempo, estoy estresada y sé que en estas condiciones es muy difícil quedar embarazada", reveló a la revista Pronto el año pasado.

En ese sentido, contó: "Estamos buscando hace bastante y no tenemos noticias. Me hice todos los estudios que te imagines y me dieron bien. Así que el próximo paso es averiguar para inseminarme. Con Martín vamos a elegir un centro de fertilidad para comenzar un tratamiento".

Su pareja tiene tres hijos. "Me llevo súper bien con ellos y sé que mi bebé me va a salir divino como sus hermanos", dijo Guerrero en aquella oportunidad.