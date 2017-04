Ácida, Ojeda reveló: "Maradona me pedía que me disfrace de mujer policía"

Verónica Ojeda reveló detalles y secretos sexuales de su relación con Diego Maradona, al punto de contar que al Diez le erotizaba que ella se disfrazara de mujer policía.





"Maradona me pedía que me disfrace de mujer policía, le gustan los disfraces", confesó la ex del astro y madre de su hijo Dieguito Fernando, en diálogo con Ulises Jaitt.





A su vez, dijo que tuvo sexo con Diego "en una pileta en una fiesta en Colombia que estaba llena de gente" y que él fue, sin dudas, su mejor amante.





"Diego fue el mejor hombre que pasó sexualmente por mi vida y él dice lo mismo de mí, teníamos muy buena piel, nadie lo superó. La mejor noche de mi vida fue con Maradona, estábamos en el Caribe, en una playa desierta que podías ir sólo en barco. El amor de mi vida es Maradona, siempre lo dije", señaló Verónica.





Por último, y siguiendo con la "onda hot", Ojeda dio su valoración respecto del sexo oral: "El sexo oral del 1 al 10, le pongo un 8, importa".