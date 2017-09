Abel Pintos vive su peor momento por una muerte inesperada

Además de su indiscutible talento, Abel Pintos también es conocido por ser uno de los artistas más amables. El cantante nunca tuvo problemas con la prensa o con sus colegas debido a su bajo perfil, y quizás sea por eso que, hasta ahora, pocos conocían su lado "mascotero".





Este martes, Abel utilizó su cuenta de Instagram para compartir una foto con su perra Pinela, acompañada de un tierno y emotivo mensaje de despedida por su partida:





"No nos elegimos, llegó por esas cosas a nuestra vida, o llegamos nosotros por esas cosas a la suya, y, naturalmente, los primeros desencuentros y desconfianzas fueron los que más tarde, cuando dejamos de mostrarnos los dientes, se polarizaron transformándose en lazos insondables e irrompibles. Siempre me pregunté y nos preguntamos ¿porque me mira tanto?... Realmente llamaba la atención advertir que no me quitaba la mirada de encima, ni por un segundo, atenta a cada movimiento, como custodiandome, o queriéndome hablar, a mi, que le di más ausencias y tardes en silencio que pelotas de trapo o palabras bobas cariñosas. Llenó las caras de risas, inundó la casa de anécdotas y ahora se fue, porque su espíritu vagabundo siempre fue mas fuerte y porque, nosotros sabemos bien, es tan buena, que se fue a jugar con quienes la esperan allá, donde algún día todos nos vamos a encontrar. Se van a extrañar mucho el "tikitikitikitiki" de tus pasos y tus eternas rabietas con los Teros de enfrente, que, sin lugar a dudas, también te van a extrañar. TE AMAMOS, te damos las gracias y nunca mejor dicho: Chau PINELA", escribió el cantante.









Fuente: Qué Pasa Salta