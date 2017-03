A24 presentó su renovada y variada programación de noticias

Daniel Vila, presidente de Grupo América dio un breve discurso en el que, haciendo un paralelismo con la película, destacó que en Argentina "alguien tiene que ceder".

En ese sentido subrayó que "todos debemos resignar parte de algunas cosas". Como ejemplo puso "resignar posiciones en el enfrentamiento que existe en el país, la poca capacidad que tenemos para escucharnos, la creencia de tener propiedad sobre la verdad" y propuso comenzar a "encontrar algunos puntos en común".

También remarcó la necesidad de recuperar "valores que parecen pasados de moda" como el respeto al prójimo, el trabajo y la familia. Luego agregó: "Tenemos que recuperar el respeto al otro en lo cotidiano y por las grandes cosas como el medio ambiente y la autoridad. Y tenemos que respetar y recuperar las instituciones. Para esto hay que dejar de lado las cosas triviales, tenemos que ocuparnos del hambre, la pobreza, la salud, y la inseguridad, temas de los cuales nos vamos a encargar de analizar en A24 desde las diferentes perspectivas que tiene este prestigioso grupo de periodistas que construyó su credibilidad año a año".

Finalmente destacó que otros actores como funcionarios, políticos, educadores, deportistas y ciudadanos "nos van a ayudar a construir la realidad en A24".

La presentación a la que asistieron figuras de la política como la gobernadora María Eugenia Vidal o el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta entre otros estuvo conducida por Alejandro Fantino.





El conductor dio la bienvenida a los periodistas que serán la cara visible de esta renovación en A24: Jorge Rial, Mariel Fitz Patrick, Antonio Laje, Eduardo Feinmann, Sergio Berensztein, Mauro Viale, Fernando Carnota, Rolando Graña, Carolina Losada, Facundo Pastor y Rolando Graña.





La pregunta/disparador de Fantino fue una sola: "¿Cuál es el rol del periodismo en esta Argentina agrietada?"





Jorge Rial puso en relieve "revalorizar la información como tal, no importa quién lo dice. Hay un residuo del kirchnerismo que descalificaba la información según quien la decía. Creo que a la hora de informar no hay grieta, creo que es solo una sensación que no nos conviene. Hay que informar y la actualidad da paño para eso. Eso sí, el periodismo no debe ser un sitio de confort para el político"





Por su parte Mariel Fitz Patrick puso el énfasis en la influencias de las redes sociales y destacó: "creo que debemos revalorizar los hechos en sí mismos como son. Algo que sufrimos durante el kirchnerismo es que para relativizar o descalificar una información en lugar de refutarla con argumentos o hechos, se descalificaba a quien lo decía".





Por su parte, Antonio Laje subrayó que en una Argentina dividida el periodismo debe ir "por el medio, centrarnos en los datos y no mezclarlos con la opinión. Las dos cosas -información y opinión- deben ir por separado. Pero lo que es irrefutable es el dato. Por ejemplo 30% de Argentina es pobre".