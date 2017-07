A Luly el banco le devolvió el dinero que le robaron

Luciana Salazar denunció desde las redes sociales el robo de dinero en su cuenta bancaria. La rubia apuntó contra la entidad bancaria donde posee la cuenta para que se investigue quién le robo.

Salazar denunció que se le quitó dinero de su cuenta en distintas extracciones de cajeros automáticos. "Mi padre ya hizo la denuncia en el banco, espero una solución rápida y saber quienes fueron los responsables", expresó en Twitter.

"Calculo que teniendo cámaras y siendo el robo por cajeros automáticos, tendrían que saber quién o quiénes fueron. Me gustaría saberlo", agregó.





Lo cierto es que actualmente se encuentra en Estados Unidos y desde allí dialogó con este portal para contarnos cómo terminó esa historia:

"El banco súper bien, inmediatamente se hicieron cargo, me reintegraron la plata, pero a mí me deja muy preocupada quiénes son, cómo se hace eso, cómo es que te copian una Banelco, la verdad es que no se sabe bien, si hay algo en la máquina que te saca una foto a las tarjetas y con eso te hacen una melliza. Es muy extraño, uno quiere saber quiénes son los responsables de eso. De mi cuenta se descuentan muchas cosas automáticas de impuestos y uno no está todo el tiempo chequeando el saldo. Te falta plata y pensás que te sacaron de los impuestos, pero no, hay que chequear todo a partir de ahora", aseguró.

Y finalizó: "Mucha gente me escribió contando que le pasó lo mismo, en diferentes bancos y en el mismo, parece que se está volviendo una costumbre esto de robar plata a través de clonaciones de tarjeta. Lo bueno es que los bancos se hacen responsable, lo mío fue de inmediato, pero te queda la inseguridad de si te va a volver a pasar".