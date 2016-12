Un efectivo de la Policía Local de Ezeiza fue desplazado de la fuerza luego de que se difundiera un video, donde se lo observa consumiendo cocaína durante su horario laboral y dentro del patrullero.

En la filmación se puede ver como el efectivo aparece con el vehículo detenido entre unas plantas, saca un envoltorio y luego aspira la droga utilizando una tarjeta de plástico. El video fue grabado por su compañera de turno, quien también fue apartada de la fuerza.

"No me saqués fotos" le recrimina el efectivo a su compañera, mientras ella le dice: "No te estoy sacando fotos, me estoy estirando la espalda". Luego, la mujer le pregunta: "Guacho, ¿cómo aguantás? Qué asco boludo, ¿no te rompe la nariz?". "Qué asco que sos guacho, parece harina", agrega la uniformada.





Embed