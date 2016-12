Enloquece a los argentinos y avergüenza a su familia

Admite ser celosa, sensible y enamoradiza. "Soy 99% celosa, pero no porque los chicos me den motivos. Las chicas me mandan mensajes por las redes sociales diciéndome: 'estuve con tu novio' y eso me pone loca", explicó la mujer que saltó a la fama por ser la "morocha de Showmatch" que bailaba detrás de Marcelo Tinelli, etapa que dio por cerrada desde hace tiempo.