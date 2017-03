En un recital sorpresa, Charly García presentó su nuevo disco

El legendario Charly García presentó anoche su nuevo disco Random en un show sorpresa que convocó mediante su cuenta en Facebook llamada Parte de la Religión.

García abrió la venta de entradas para un inesperado recital en Caras y Caretas, sala con capacidad limitada en pleno centro porteño y a razón de 1.000 pesos la entrada para que sus fans pudieran disfrutar de su música.





La convocatoria de Charly se hizo con una carta manuscrita que colgó en el muro de esa página en Facebook, en donde dejó un mensaje de misteriosos significados.

El mismo dice lo siguiente:

"Queridos Fans: Harto de las religiones que no unen a la gente, y sospechando el final de este planeta, me aboqué en la fabricación de una maquina que traería felicidad a Charly.

Charly, gente que divide el mundo, con paredes "THE WALLS"

Su símbolo es un pescado. 'Lennon era mas famoso que Cristo' y el no estaría ajeno a esto. El sacrificio de este mártir, que dijo "TODO LO QUE NECESITAS ES AMOR".

Yoko Ono, me mando una carta y decía 'un sueño que soñas solo, es solo un sueño, un sueño que soñamos juntos, puede ser una realidad'. WAR IS OVER".

Luego el mensaje decía que en ese momento se abrían las boleterías del Teatro Caras y Caretas de Sarmiento 2037, vendiéndose solo dos tickets por persona, donde el artista presentó su nuevo disco "Random".