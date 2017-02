En problemas: Messi y Neymar serían vetados si llegan a la final de la Champions

La política y el fútbol parecen dos campos distantes y completamente diferentes pero están totalmente entrelazados a diferencia de lo que muchos creen. Tanto es así que una decisión que se tomó mediante un referéndum popular (el Brexit) podría incidir directamente en el juego, más precisamente en la final de la Champions League. En noviembre, en el control de migraciones de Londres le denegaron el ingreso a Serge Aurier, jugador del PSG, por tener un proceso judicial abierto en Francia. El volante tuvo que regresar a París y ver cómo sus compañeros empataban 2-2 con el Arsenal en la penúltima fecha de la fase de grupos.

Si bien Neymar y Messi no tuvieron ese conflicto en su excursión a Manchester para jugar contra el City, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, denunció que la situación política en Gran Bretaña podría afectar gravemente el normal desarrollo de la final de la Champions League que se jugará el 3 de junio en Cardiff. "Si el Brexit sigue adelante, todo cambia. Pero al fútbol ya se jugaba antes de él y se seguirá jugando en el futuro. Ahora, con el libre movimiento en la Unión Europea, es mucho mejor", manifestó Ceferin a New York Times.

"Para mi fue muy triste ver como a Aurier, del PSG, no le dejaron entrar a Inglaterra. Esto será peor cuando el Brexit se instale, especialmente si las razones fueran tan formales. Podríamos tener un problema serio", aseguró Ceferin. "Si vemos que jugadores no pueden entrar porque tienen algún tipo de procedimiento legal en curso, simplemente nos plantearemos si deberíamos jugar los partidos de competición europea allí. Neymar y Messi tienen ambos procedimientos abiertos. Este año, la final de la Champions es en Cardiff. Imaginen si no les dejaran entrar allí", cerró.

