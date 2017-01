En Italia venden casas a 1 euro a orillas del Mediterráneo

Vito Fletcher, un pequeño empresario de 64 años del municipio italiano de Calasetta, se ha convertido en la primera persona en comprar una vivienda por un euro en la localidad de Ollolai, en la provincia de Nuoro, Cerdeña. Se trata del primer caso de una iniciativa incluida en el artículo 40 de la Ley regional 8 de 2015, propuesta por el alcalde de Ollolai.

La decisión de vender casas a un precio tan bajo ha sido adoptada en el marco de una iniciativa encaminada a luchar contra la despoblación y en favor de la revitalización de las zonas del interior de la isla. "Es muy bonita, me gustan las cosas especiales", celebró Fletcher antes los medios locales. "Le he contado mi adquisición a algunos amigos que están interesados y me han contactado vía email. También otros que viven en el extranjero desde hace mucho tiempo y que querrían volver a Cerdeña y Ollolai, un lugar ideal para pasar los años de la jubilación", comentó.

Cerdeña

¿Cómo es que la pagó tan barato? Asumiendo un compromiso: para adquirirla a ese valor, el nuevo propietario debe reformarla completamente en 12 meses por no menos de 20.000 euros. No es la única región de Italia que oferta estas potenciales viviendas de ensueño. Pueden encontrarse opciones bastante similares en regiones de Liguria, Sicilia, Piamonte o Abruzzo.

Entre callejuelas estrechas y largas como serpientes sinuosas, las casas medievales seducen por sus marcos en piedra, la cocina empotrada entre la roca y vistas a los campos de maíz

Un camino que inició Sicilia

Una iniciativa similar se desarrolló desde 2014 en el corazón de Sicilia, Gangi, un pueblito conocido como la joya de Italia. Allí el gobierno ofreció casas medievales por el increíble precio de un euro.

Gangie es una antigua localidad de campesinos acostumbrados a trabajar la tierra. Las autoridades, con el respaldo de los pobladores, decidieron poner a la venta una serie de casas rústicas abandonadas por sus propietarios, emigrantes que huyeron de Italia a inicios del siglo XX. El objetivo es que las recuperen y las salven de la ruina, además de de activar la economía de la zona.

"Si amas el estilo de vida italiano y tienes deseos de un poco de aventura, ésta es una buena opción", proponen

Según los historiadores, Gangi esconde verdaderos tesoros artísticos: baldosas del siglo XVIII, techos con vigas de madera, hornos antiguos de cal, frescos desteñidos, campanarios y antiguos palacios, además de un paisaje espectacular, que corta la respiración.

Entre los compradores figuran personas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Dubai, todas interesadas en aprovechar la ocasión para transformar palacios, casas y establos antiguos en residencias para el verano.

La oferta, claro, acarreaba algunos compromisos: había que pagar al Consejo 5 mil euros en garantía para cumplir con la renovación de la estructura y la fachada de la vivienda; y los nuevos dueños tienen hasta cinco años para hacerla nuevamente "habitable", algo que podía costar unos 35 mil euros más.