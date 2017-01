En Chile advierten que los argentinos que pierdan el DNI deben ir a Valparaíso a tramitar otro

El Gobernador de la provincia chilena de Elqui Américo Giovine realizó un llamado a los turistas argentinos para que resguarden sus pertenencias, ya que ante la eventual pérdida de documentos tienen que viajar hasta la región de Valparaíso donde se ubica el Consulado.





Durante el verano 2015 en la comuna de Coquimbo se habilitó una oficina de verano del Consulado Argentino, donde se entregaba asistencia consular y prestaciones vinculadas a la realización de trámites como la entrega de Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte, entre otros que son necesarios para el regreso por el Paso Agua Negra. Esta decisión pasa solamente por el Gobierno Argentino, por lo que el 2016 y 2017 la recomendación es efectuar el trámite en Valparaíso.





El Gobernador Giovine sostuvo que los turistas argentinos, más de 16 mil que ingresaron el Paso Agua Negra, deben tener conductas de autocuidado con sus documentos, no dejar bolsos a la vista en automóviles, no llevar billeteras en pantalones traseros y evitar andar con documentos sueltos, porque podrían caer. "Es importante tomar las medidas necesarias de autocuidado, para evitar este tipo de situaciones que implican pérdida de tiempo, dinero además de no poder disfrutar sus vacaciones por la preocupación".





Datos del Consulado

El Consulado General en Valparaíso se ubica en calle Blanco 625, Piso 5, Oficina 53, celular de guardia: 056 9 9323 8104 y el mail cvalp@mrecic.gov.ar teléfonos fijos 056 32-2217419 y 056 32-2213691

Esta circunscripción consular atiende a la Región de Coquimbo (Provincias de Elqui, Limarí y Choapa), Región de Valparaíso, (Provincias de Valparaíso, San Antonio, Quillota, Petorca, San Felipe de Aconcagua, Los Andes e Isla de Pascua).





Datos del flujo por el Paso de Agua Negra





92% más argentinos ingresados

5% más de chilenos salidos

87% más de flujo total de ingresados

61% más de flujo total salidos





Fuente: Diario El Serenense