En 24 horas dos casos de violencia de género extremos: una quedó muy grave y la otra fue rociada con solvente

Dos mujeres, víctimas de violencia de género, siguen vivas porque fueron auxiliadas por sus vecinos. Una de ellas aún se encuentra recuperándose de la feroz golpiza que le propinó su ex pareja. El último caso que se registró fue de una joven de 21 años, que luego de una discusión con su ex pareja, terminó rociada con solvente. El hombre intentó luego prenderle fuego y no logró su cometido.

El sujeto, de apellido Lima (31), fue detenido cuando, a las horas de la agresión, volvió a buscar ropa a la casa que ambos compartían. La víctima fue atendida para descartar algún tipo de intoxicación, ya que el líquido que usó es de extrema peligrosidad.

El primero de los casos más violentos, fue en Santa Lucía. Se dio cuando una mujer fue golpeada ferozmente por su ex pareja cuando iba a tomar el colectivo para dirigirse a su trabajo.

Ambos casos son seguidos por los equipos municipales que trabajan en conjunto con el área de la Mujer.