Emocionante video: Ruschel reveló que el pedido de un compañero le salvó la vida

El mundo sigue consternado por la tragedia aérea que vivió el Chapecoense y cada momento que vive el club o los sobrevivientes dan mucho que hablar.

Alan Ruschel es uno de los seis que vivieron para contarla y en una entrevista con el programa Fantástico, de Rede Globo, recordó la estremecedora historia de cómo salvó su vida gracias al arquero Jackson Follmann, otro de los sobrevivientes.

Ruschel

"Me acuerdo que estaba sentado en el fondo, en una de las últimas tres filas... Jackson Follmann me llama y me dice: 'Rata, ven, siéntate conmigo' y fui a sentarme a su lado porque era él. Lo conozco desde el año 2007, entonces salí de mi asiento y me fui con él. En ese momento me estaba salvando la vida", relató con emoción.

"Fue un vuelo tranquilo y regular, y de repente las luces se apagaron y se encendió la luz de emergencia. Le pregunté a Helio Neto si decía algo la cabina y me dijo que no. Y se puso a rezar, pidiendo a Dios que nos proteja a todos. Y de ahí que no recuerdo", repasó sobre el fatídico vuelo que se llevó la vida de 71 personas.

"Sólo Dios puede explicar por qué sobreviví al accidente. Me agarró y me dio una segunda oportunidad", aseguró el futbolista de 27 años en la entrevista realizada apenas regresó a su hogar.

Ruschel fantasea con su regreso a los campos de juego pero sabe que tendrá que ser paciente ya que antes deberá recuperarse física y mentalmente luego de semejante sufrimiento.