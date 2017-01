Emilia Attias y el Turco Naim presentaron a su hija Gina

Hace dos meses y algunos días, en el Sanatorio de La Trinidad Mitre, Emilia Attias y Naim Sibara se convirtieron en padres de la pequeña Gina que llegó al mundo para alegrarle la vida a sus papis.





"Todos te dicen que los cuarenta días iniciales, el puerperio, son complicados. Es un período muy especial (...). Pero el cansancio no te importa nada porque conociste al amor de tu vida. Darle el pecho, piel con piel, mimarla y recibir sus primeras miradas... Todo eso es muy fuerte", dijo Emilia Attias a la revista Gente.





"Gina tiene una personalidad que no le entra en el cuerpo. El alma se le sale por los ojos. Se mueve, sonríe, le sobra fuerza. ¡Y esa mirada...! Una luz tremenda", dijo la modelo.





Además, la actriz confesó cómo fueron los minutos antes del parto y la importancia del papel del Turco. "Es un acontecimiento tan grande que te une o te separa. Él siempre fue un compañero espectacular, muy atento conmigo y con Gina. Se involucró mucho en el parto, me contuvo un montón. Hubo un momento muy especial: dos horas antes de dar a luz, el obstetra nos dejó solos en la sala. Ahí me habló al oído. Me dijo cosas muy lindas y emotivas, me ayudó a relajarme... Lo único que escuchaba era su voz", explicó.