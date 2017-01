Ella fue la sorpresa en una fiesta de la Juventus

La Juventus de Italia sorprendió al mundo del fútbol al presentar su nuevo escudo. El club de Turín organizó una fiesta, llamada "Black and White and More", en Milán y hubo un sorpresón que levantó todos los suspiros de los presentes.

La presencia de la modelo Emily Ratajkowski dejó a más de uno atónito y nadie quiso perderse la chance de fotografiarse con la modelo.

Con un elegante vestido beige, la actriz de 25 años nacida en Londres y criada en Estados Unidos, deslumbró con su belleza sin par.

"Esta noche en Milan para celebrar con la Juventus", escribió en su Instagram junto a una foto de su presencia en la gala.

Embed Tonight in Milano celebrating @juventus #2bejuventus Una foto publicada por Emily Ratajkowski (@emrata) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 4:27 PST

Aquí las mejores fotos de Emily:

Fotos: @emrata