El Polaquito, un niño de doce años reveló que asesinó a un "transa" porque no le quiso dar droga

Un niño de 12 años con varios antecedentes delictivos en el partido bonaerense de Lanús aseguró, ante una cámara de televisión, que mató a un "«transa» porque sí".

"Yo maté un «transa» porque sí. No me hicieron la denuncia porque era una «transa». Lo maté porque no me quiso regalar una bolsita de droga", expresó el niño apodado "El Polaquito" en diálogo con un periodista del programa Periodismo para Todos, de Canal 13, de Buenos Aires.

El niño fue detenido en Puente Alsina en febrero pasado cuando conducía una moto robada, otra vez fue filmado cuando intentaba robar una camioneta, y en otra oportunidad cuando se drogaba en una esquina.

Ante las cámaras, el niño asegura que también le disparó en el cuello a un cómplice cuando le quiso arrebatar lo obtenido por el robo de un auto y su venta en Capital Federal, un total de 50 mil pesos.

"El Polaquito" es también sindicado por fuentes de la policía local como uno de los autores del robo y saqueo del Jardín de Infantes Número 14 de Villa Caraza.

El niño, quien dijo que su padre está preso por homicidio, aseguró que no le teme a la policía: "Yo tengo más años de lo que entrenaron ellos, no saben ni agarrar una pistola los «pitufos»", señaló mientras exhibía un arma que encontró en el interior de un auto robado.

El secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, consideró que "el Polaquito no puede estar con el resto de la sociedad" y advirtió que "lo ideal sería ayudarlo sacándolo de la calle".

"Cuando lo ves «in fraganti» lo metemos preso, pero después no deja de ser un chico", indicó el funcionario a Radio Mitre, mientras llamó a cambiar la cultura que hace que ese niño "sea una de las personas que más prestigio tiene en el barrio".