El nacimiento de su hijo lo salvó de la muerte

El solista principal Vadim Ananiev es uno de los dos artistas del coro del Ejército Rojo que salvaron la vida al no tomar el avión accidentado. El nacimiento de su tercer hijo hizo que se quedara en casa y no tomara el fatal vuelo con el resto de compañeros.

Vadim Ananiev no tomó el avión con sus compañeros, ejército Rojo



Vadim Ananiev, solista principal del coro del Ejército Rojo que ha perdido a casi la totalidad de sus miembros en el accidente aéreo ocurrido este domingo en el mar Negro, logró salvar la vida al no volar con el grupo por haber nacido recientemente su tercer hijo.



Según recoge la publicación RT, Ananiev no voló por motivos personales, ya que recientemente había nacido su tercer hijo y decidió quedarse en casa.



Sin embargo, no es el único que el destino hizo que se salvara. Otro miembro del coro, Román Valutov, esquivó la muerte por un contratiempo muy afortunado. Al pasar por la aduana, se comprobó que su pasaporte llevaba caducado desde el mes de julio, algo que él desconocía. La reacción de las autoridades fue contundente: no le dejaron volar.



En el momento del accidente, el coro del Ejército Rojo se dirigía a Siria para dar un concierto a las tropas rusas en dicho país.