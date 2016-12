En marco del primer aniversario de la gestión Uñac, el Ministerio de Gobierno, que tiene a cargo varias aristas de la política local, realizó una autovaloración del año transcurrido. Emilio Baistrocchi dijo a sanjuan8.com que fue "una gestión muy intensa" y que se aprendió mucho a lo largo del camino. Por esto, remarcó que no cree que haya movimiento de piezas en cuando a los funcionarios que le colaboran en las diferentes áreas por lo cual se intensificará el trabajo planteado.

¿Cómo fue su vivienda como funcionario de gestión?

Fue muy intensa. Realmente el Ministerio de Gobierno tiene en sí un grandísimo espectro de acción que pasa por las relaciones institucionales, relaciones con Justicia, registro civil, seguridad, penitenciaría. Hemos formado un buen equipo con los funcionarios que hicieron un buen gobierno y eso nos ha permitido salir adelante con los datos que te estoy dando. Puedo hablar del trabajo en protección civil y la respuesta a los sismos o terremotos. Hay muchas cosas para mencionar sobre cómo se ha llevado a cabo la gestión. Creo que nos estamos moviendo mucho, ha sido un gran año de aprendizaje y creemos que el año próximo nos va a ir mejor.

¿Se vienen cambios de funcionarios para el año próximo?

Creo que no. Los funcionarios que han estado se han desempañado bien y han adquirido una experiencia importante. Con esa misma experiencia adquirida hay que volver el trabajo y potenciarlo el año próximo.

¿Uñac le ha dado su valoración de acuerdo a su gestión?

Creo que el gobernador está conforme aunque por otro lado, Sergio es una persona que no se conforma fácil. Sabemos que no tenemos un techo y que tenemos que seguir avanzando. Cuando nace la necesidad en una persona automáticamente nace otra. Por eso estamos trabajando permanentemente, sabemos que el rubro más delicado es seguridad y por eso queremos hacer un trabajo intenso el año que viene. La seguridad no tiene que ver sólo con la policía sino con educación y con trabajo social.

¿Cómo fue la evaluación sobre el trabajado en el área de seguridad?

Hemos trabajado mucho para ir esclareciendo muchos de los hechos delictivos que se producen y se ha logrado. Queríamos bajar el índice de los hechos que se producían, el robo de autos era uno. Este fue el año con menor robo de años de la última década y con un alto porcentaje de recupero de autos robados. Se ha trabajado mucho en los delitos contrala propiedad y para eso hemos apostado a la ley de Flagrancia, que ya fue sancionada. Esperemos que el año que viene podamos contar con esto que creemos que va a dar una respuesta rápida a las personas que son atrapadas delinquiendo. Así poder mejorar nuestro sistema jurídico. La Policía ha estado trabajando en prevención de delitos que no se han llegado a producir.

Un tema importante del año: el servicio penitenciario

Hace algunos días hemos anunciado la creación de 210 celdas nuevas en Chimbas, además del sistema Casa por Cárcel. En el primer semestre del año que viene prevemos la licitación del nuevo penal.

¿Ya saben dónde va a estar ubicado el nuevo penal?

Aún no lo hemos definido. Nos han retrasado mucho los análisis de suelo de los diferentes lugares. Sabemos que tiene que estar alejando de cualquier núcleo poblado con servicios básicos como agua y electricidad. Pero no quiero mencionar por ahora ningún lugar para que no se preste a especulaciones.

El trabajo del gobierno para bajar índices de mortalidad en accidentes...

Hay una cuestión importante que tenemos que remarcar y es la disminución que hubo en cantidad de víctimas fatales. El año anterior fueron 121 y hasta esta parte 99 fallecidos. Octubre y noviembre fueron los peores meses. Por eso estamos previendo mayores controles por parte de la Policía y de Tránsito y Transporte. La semana que viene se lanza el operativo verano con gran presencia policial en las zonas turísticas; este trabajo se realizará continuado hasta marzo.

Otro tema relevante del año: la tarjeta sube

¿Cómo ha sido la evaluación general en cuando a la tarjeta SUBE? ¿Qué esperan mejorar?

Fue muy complicada su implementación porque hubo muchos actores que intervinieron. Hoy tenemos entre un 40 y 50% de los usuarios que ya se volcaron a la tarjeta. Además hemos firmado un convenio entre el sector empresario y el gobierno para que a partir del 6 de marzo se termine de cobrar con dinero para concretar la implementación definitiva de la SUBE. Existirá un "boleto especial" que se manejará con dinero en efectivo pero costará un 50% más caro.es importante decir que estamos cumpliendo una ley del año 92' donde se refería a que los choferes no podían hacer otro trabajo que no fuera manejar. El año próximo se completará el objetivo deseado.