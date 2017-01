El italiano Nibali adelantó: "Debutar en Argentina me da suerte"

Vincenzo Nibali ha elegido la Vuelta a San Juan para estrenar oficialmente, en competición, el nuevo maillot del Baharin-Merida. Este hecho, por sí solo, ya es sumamente importante por cuanto se trata de uno de los corredores más destacados del panorama internacional y porque, pese a su reciente nacimiento, también es uno de los equipos más potentes del planeta.

Sin embargo, la 35ª Vuelta a San Juan no sólo será Nibali, sino muchísimo más, aunque el 'Tiburón' italiano será la estrella que más brille porque atesora un palmarés envidiable en el que destacan sus victorias en la Vuelta a España 2010, el Giro de Italia 2013 y 2016 y el Tour de Francia 2014.

El nuevo líder del Bahrain-Merida es, así, uno de los seis corredores que en la historia del ciclismo pueden presumir de haber ganado la 'Triple Corona', como así se conoce a los triunfos logrados en las tres grandes vueltas por etapas. Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Alberto Contador, ahí es nada, son los otros elegidos que figuran en este particular olimpo de grandes especialistas en vueltas por etapas.

"Va a ser mi primera participación en la Vuelta a San Juan", reconoce el italiano. "Paolo Slongo, mi preparador, me ha dicho que es una carrera ideal para tomar poco a poco el contacto con la competición porque no es demasiado dura y tiene algunas etapas en las que puedes probarte", añade. "Además, siempre me apunto voluntario a correr en Argentina porque he descubierto que también allí tengo muchos seguidores"

Por si fuera poco, siempre que Nibali ha comenzado la temporada en Argentina ha ganado después una grande. Es obvio que este país le da suerte y que en el verano argentino pone los cimientos de lo que después resulta una exitosa campaña.

"Empezar en Argentina se ha convertido para mí en una tradición. Tengo un 'feeling' especial con este país y, además, Argentina siempre me da suerte, porque siempre que debuto allí, la temporada se me da bien y obtengo buenos resultados", explica Vincenzo.

El 'Tiburón', sin embargo, no se conforma con competir y hacerse las primeras fotos del año, ya que, fiel a su estilo depredador, también acostumbra a estar delante e, incluso, a luchar por la victoria, por algo su nombre figura en el palmarés del Tour de San Luis (2010), donde además acabó cuarto en 2012.

"Mi primer gran objetivo del año será el Giro del Centenario", explica sin rodeos. "Tiene un recorrido duro y difícil y me gustaría volver a ganarlo, sobre todo en una edición tan especial, por lo que confío en comenzar la temporada con buen pie", lo que quiere decir que en San Juan hará sus primeros tests.

Capitaneado por Vincenzo, entre los días 23 a 29 de enero el Baharin-Merida hará en la 35ª Vuelta a San Juan su presentación oficial en el continente americano. Bajo el impulso del príncipe Nasser bin Hamad Al Khalifa, el reino de Barhain tiene por objetivo presentar este país de Oriento Medio ante el mundo como gran destino de negocios y turismo de alto nivel.

"Después de unos años en Astana, donde he tenido de todo, éxitos y episodios no felices, sentía que era el momento de cambiar y buscar nuevos estímulos", admite el 'Tiburón'. "El equipo Bahrain-Merida ha nacido poco a poco, pero al final formamos un grupo que, estoy seguro, impondrá respeto a nuestros rivales".

Podremos comprobarlo muy pronto, en la 35ª Vuelta a San Juan.

Fuente: Prensa Deporte