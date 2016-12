El intendente de Zonda iniciará acciones legales contra los concejales que lo denunciaron

Luego que trascendiera una denuncia penal y en el Tribunal de Cuenta contra el intendente de Zonda, el propio jefe comunal salió a hablar sobre el tema y dijo que iniciará acciones legales contra los concejales que lo culpan de cohecho.

Miguel Atampiz, manifestó que esto se "trata de cuestiones políticas y me quieren perjudicar. Todos saben cómo me manejo y que no sería capaz de hacer algo así".

Se lo acusa de negociaciones vinculadas a 160 parcelas detrás de la Villa Tacú por la cual habría recibido entre cuatro y dos millones de pesos y 8 lotes para sus concejales de confianza.

La denuncia es por presunto responsable del delito de negociación incompatible con el ejercicio de sus funciones públicas y por la compra y manejos pocos claros en el Municipio.