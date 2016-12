El hombre que halló a la mujer empalada contó detalles del crimen y dijo que vio al atacante

El vecino, al corroborar que no habían entrado en su vivienda, salió a buscar al hombre. Fue en ese interín que se encontró con lo peor. "Me fui a buscarlo, yo le vi bien a la cara, lo estaba buscando. Cuando vuelvo caminando porque no lo encontré, comencé a escuchar un gemido de alguien como que agonizaba. Ese tipo de agonía nunca la había escuchado; empezó de menor a mayor. Y cuando voy a buscar una linterna y vuelvo al lugar, la vi de boca abajo, y desnuda en la parte inferior", detalló.