El Gobierno convocó a varios frentes a discutir cambios en Ganancias

Peña y Frigerio anunciaron que el gobierno nacional llamó a una mesa de diálogo destinada a discutir el impuesto a las Ganancias y que se convocó para mañana a representantes sindicales, a fin de retomar el diálogo acerca de ese proyecto, sobre el cual señalaron que "ya hay algunos pisos de acuerdo y algunos principios para debatir lo que planteó la CGT".



Peña señaló que el presidente Mauricio Macri "nos planteó en reuniones esta mañana y con la mesa de coordinación de gobierno la necesidad de convocar a los distintos sectores involucrados en esta discusión sobre el impuesto a las ganancias, a buscar un acuerdo y una solución en el marco de la responsabilidad y seriedad que siempre hemos afirmado que tenía que tener esta discusión".



En una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete dijo que la vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, transmitieron ese mensaje a los integrantes de la Cámara Alta para comenzar la discusión y ayer iniciamos conversaciones con la CGT para involucrarnos en esta discusión", al tiempo que el titular de Diputados, Emilio Monzó, "también abrió las instancia en esa Cámara y se trabajan en las distintos ámbitos".



"La convocatoria es a buscar un acuerdo y no necesariamente una reunión, sino que se trata de un conjunto de diálogos y reuniones, como hemos trabajado muchos otros temas", precisó Peña, quien confió que en el gobierno "somos optimistas que vamos a encontrar ese punto de acuerdo con múltiples conversaciones con los distintos actores relacionados".



"Esperamos que podamos buscar un acuerdo que concilie la necesidad de seguir mejorando el impuesto a las ganancias y al mismo tiempo seguir sosteniendo una política fiscal responsable que el propio Congreso demostró con una actitud muy constructiva al sancionar el primer presupuesto público en mucho tiempo que marca los lineamientos respecto a los fondos públicos, las prioridades del Estado y las posibilidad que podemos trabajar", dijo.



Peña resaltó "la actitud de los gobernadores que expresaron ayer su disenso con el proyecto" y "priorizaron la seriedad, la responsabilidad y la sustentabilidad de las políticas que se llevan adelante", así como la de los senadores que postergaron el tratamiento del proyecto sobre de ganancias.



Puso de relieve en especial el gesto del titular del bloque de senadores del PJ-FpV, Miguel Ángel Pichetto, por decirles a sus colegas "paremos la pelota y planteemos la convocatoria para poder dialogar", todo lo cual "nos ayudaría a seguir fortaleciendo esta cultura del dialogo, del encuentro y al mismo tiempo del crecimiento y el desarrollo, de trabajar a partir de la verdad y la responsabilidad con toda la dirigencia".



Para Frigerio, los encuentros de mañana con los dirigentes sindicales y, en forma permanente, con el Parlamento, "más que una reunión para la foto, serán encuentros de trabajo porque tenemos la intención de mejorar el impuesto a las ganancias a través del debate y el diálogo queremos en esas reuniones de trabajo y llegar a un acuerdo siempre dentro la responsabilidad institucional que todos tenemos".



Sobre los tiempos que demandarían esos diálogos hasta poder aprobar la ley, Peña dijo que "hay que darle la máxima prioridad a debatir este proyecto", y reiteró que "lo más importantes es la vocación de ponernos a trabajar para logra un acuerdo, sin imponernos una fecha límite".



"Hay que tratar de solucionarlo lo más rápido posible, pero si ponemos la premura de resolverlo en pocas horas, se puede cometer el error como el de la semana pasada, que no es bueno para ninguna de las partes", dijo, y sostuvo que el proyecto "todavía requiere mejoras" ya que la iniciativa "que hoy tiene media sanción es inviable".



En este punto, el ministro del Interior aclaró que en el debate para modificar el impuesto a las Ganancias se deben "respetar los lineamientos" que se establecieron en el Presupuesto nacional que se aprobó para el año próximo.



Peña, a su vez, coincidió en que "el presupuesto es lo que hay que respetar, y si hay otros montos que se quieren ampliar, hay que discutir cómo financiarlos, si se reducen partidas de algo o se agrandan de otro lado, pero se debe ser muy cuidadoso porque todo lo que se hace tiene efectos", y enfatizó que "lo que nosotros no vamos a promover son cosas que alteren el ciclo de inversión o la construcción de confianza".



Frigerio anticipó: "Vamos a debatir ahora de nuevo si hay consenso para gravar al juego con alguna alícuota extraordinaria", con el fin de compensar el déficit fiscal que pueda generar la modificación en el impuesto.



Añadió que en la reunión de ayer con los ministros de Hacienda de todo el país "hubo un acuerdo explícito de respetar los lineamientos del presupuesto nacional en los términos del costo fiscal planteado en la ley que lo aprobó".



Peña sostuvo que "esta discusión nos abre la enorme oportunidad de entender más profundamente que no existe el realismo mágico de poder decir que sólo con una expresión de voluntad se resuelven todos los problemas", y apuntó que "el camino de la gradualidad que hemos planteado, del diálogo y del consenso es lo que nos va a ir sacando de esta situación de distintas injusticias o distintas problemáticas que hay que ir resolviendo, en el marco de la responsabilidad y la seriedad".



"El Presidente presenta esta convocatoria con el espíritu de que esto no se trata del Gobierno, de si le va bien o le va mal; se trata de la Argentina, y la Argentina está saliendo de un proceso muy traumático, de mucho deterioro económico, social, institucional, que entre todos los argentinos y los dirigentes políticos tenemos que encauzar", añadió.



Con respecto del rol de Sergio Massa, Peña dijo que "es un líder de un bloque muy importante en la Cámara de Diputados, y esta convocatoria va a integrar a todos, a los senadores y también a los diputados, porque eso además va a agilizar los tiempos. En esto Sergio tiene un rol muy importante, vamos a poder acelerar los tiempos para llegar lo más rápido posible a tener un mejor esquema de ganancias en la Argentina".







