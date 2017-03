El Gobierno busca construir mil casas más de las previstas para el 2017

En un año complicado desde el punto de vista financiero para toda la Argentina, el Gobierno de San Juan está trabajando para aumentar la cantidad de viviendas previstas para este año.



En declaraciones radiales el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, explicó que han recibido orden del Gobernador Uñac para realizar el reacomodamiento de partidas y buscar construir más casas.



Si bien el tema aún está en estudio, la idea es construir entre 500 y 1000 casas más que se sumarían a las 3000 que ya estaban previstas en el presupuesto de este año.



Así la provincia haría un total de 4000 casas que de sumarían a las 5000 que ya están en diferentes etapas de construcción.



El funcionario destacó que esto no solo significa una solución habitacional, sino que también será una fuente constante de generación de fuentes de trabajo.



Expectativas para este año



Gattoni explicó que las cuentas provinciales están en total equilibrio y agregó que incluso está definido el calendario de pago de sueldos para todo el año.



Pero además destacó que si se concretan los proyectos que esperados, se viene una reactivación muy importante para todos los sectores.



El ministro destacó que se espera un repunte en la minería, el precio de la uva se mantiene tonificado y se concretan proyectos como los parques solares, la terminación del dique Tambolar y la construcción de la Autovía con Mendoza.





Molesto con los docentes



El responsable de las cuentas públicas de la provincia destacó que durante las reuniones por las paritarias llego a decirle a los docentes que si querían dejaban de negociar en la provincia y se iban todos juntos a pedir fondos a la Nación. "Yo los acompaño", le dijo este funcionario a los docentes.



Gattoni aseguró que desde hace tiempo viene luchando con el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich. Agregó que pese a sus pedidos no han conseguido que la Nación siga pagando todo el Fondo Compensador y que por eso la provincia pagará el 25 por ciento que ya no enviará la gestión macrista.



Finalmente acordaron seguir negociando y la nueva reunión será el miércoles en la tarde.