El duro relato de un fan del Indio: "Estaba en el pogo y un loco empezó a convulsionar, tiritaba en el piso mientras todos lo pisaban"

Una publicación de Facebook de un fanático de los "Redonditos de ricota" se viralizó y fue compartida más de 10 mil veces en tan solo quince horas.

"Vengo de Olavarria, nunca en mi vida vi algo semejante. Estaba en el pogo y un loco empezó a convulsionar, tiritaba en el piso mientras todos lo pisaban" comienza escribiendo Cafu.

"No sé cómo se llamaba, ni se si era buen chabón, ni quien es su madre, ni de donde era, pero en mi interior le pido perdón, xq me miraba esperanzado de que lo salve mientras se mordía la lengua y tiritaba".

"Por no parar el recital media hora murió gente. El indio se lavo las manos y podía parar eso, en vez de tocar dos horas hubiese tardado 5... No agite a pesar de todo, una vida no vale un tema, ni cinco minutos, ni una hora. Espero q el indio se haga cargo de lo q paso.gracias x todo y gracias a la gente q ayudo a q no haya más muertes" concluyó.

