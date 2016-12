El destape de Siciliani: despidió el año con un desnudo para una revista

Tras un exitoso año con Educando a Nina y su "tropezón" sentimental por su separación de Adrián Suar, Griselda Siciliani dialogó con Planeta Urbano y realizó su balance personal del año que ya termina.

"Fue un año muy feliz en lo laboral. No sé si el mejor, porque siempre cuando termina cada año me parece el mejor. Esa es una parte mía optimista y también es una suerte, porque significa que siempre me tocan proyectos mejores, oportunidades que llegan y son increíbles. Lo que tuvo Nina es que para mí́ fue muy importante a nivel actoral y para el público también, lo que fue una gran coincidencia. La repercusión y lo popular es todo un ítem, además de lo artístico. Y, en ese sentido, Nina tuvo todo".

Luego, se refirió a su separación de Adrián Suar. "Yo jamás estaría con un hombre que me dice lo que tengo que hacer. Además, jamás expuse mi vida en pareja y nunca hubiera estado con alguien que se metiera con mi profesión. Yo estudio desde los ocho años y sé perfectamente cuál es mi camino. Por otro lado, Adrián (Suar) nunca estaría con alguien dependiente, alguien que esté preguntándole todo".

"Yo siento que tengo la sensualidad a flor de piel, y eso no tiene tanto que ver con si estoy gorda, flaca, linda o fea. Es algo de mi persona que a veces relaciono con la danza, con el conocimiento de mi cuerpo", aseguró. ¡Y vaya que la tiene!

