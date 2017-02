El conmovedor testimonio de Álvarez tras la muerte de su esposa

Pablo Alvarez, defensor de Racing y con pasado en Central, aseguró que no fue fácil salir adelante tras la pérdida de su esposa en septiembre del año pasado. "La vida te pone ante situaciones muy difíciles. No soy una persona acostumbrada a hablar, sobre todo de este tema. No me queda otra que levantarme y seguir adelante por mis hijos", expresó en una entrevista.

"Son la luz de mis ojos, son mi pilar, los que me ayudan día a día a salir adelante. A eso, sumale mi familia, las personas que están al lado mío. Me están dando una mano muy grande para que el papá pueda estar de pie", manifestó en diálogo con el programa No Todo Pasa, de TyC Sports.

Además, contó que muchos colegas se acercaron para apoyarlo mientras vivía ese duro momento personal: "Me sorprendió. Se solidarizaron todos conmigo. Tuve muchos llamados, gente que estuvo presente en un momento difícil. Uno es agradecido. Uno ha sembrado a lo largo de los años un carisma y la verdad me he sentido respetado. Estoy muy contento".

"Hoy por hoy, tengo la cabeza muy bien, positiva. Cuando las cosas van engranando en la vida privada, hace que pueda salir de esta situación. Tenés que aprender a convivir, sino de nada sirve", explicó el jugador que se identificó con Central durante sus dos pasos por el club.

"El fútbol en su momento fue algo que estaba completamente al margen. Hoy me sigue dando la posibilidad de abrir puertas. Racing tanto como Central se han portado muy bien conmigo. Hoy me encuentro muy bien, con una cabeza más abierta, más despejada, y eso hace que todo funcione mejor día a día", agregó.









Fuente: La Capital