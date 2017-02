El Chato Prada brindó algunos detalles de cómo será la edición 2017 del Bailando

El "Bailando 2017" ya está en marcha, y aunque ya hay varios nombres en danza e informaciones que se dan como "confirmadas", lo cierto es que todavía queda mucho por decidir.





Sobre esto habló el "Chato" Prada, productor ejecutivo del ciclo, quien afirmó que todavía no hay nada definido, aunque ya empezaron a trabajar para el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión.





En principio, sostuvo que Soledad Silveyra todavía no está afuera del jurado. "Estamos viendo, no hay nada definido;manejamos todas las variantes y cuando quede poco tiempo nos definiremos", manifestó, en diálogo con La Once Diez.





Por otro lado, confirmó que se baraja "la idea de hacer dos campeonatos y después una gran final a fin de año".





"Van surgiendo muchas cosas durante el año y por ahí puede haber una segunda etapa, y también esto de llegar rápidamente a una final estaría bueno", destacó, y explicó que "serían unos 15 o 16 participantes por etapa".





"Estamos manejando todas las variantes en todo, y lo de los campeonatos no es seguro, como tampoco es seguro que el Bailando vaya a ir los lunes, martes, jueves y viernes", adelantó Prada, y resaltó que "tal vez el viernes haya otra cosa", que podría tener que ver con el humor.





Sobre los convocados al certamen, el "Chato" puntualizó que "hay como 150 nombres posibles, y todos los días se nos ocurre uno nuevo", sin embargo "todavía no tenemos nada confirmado".





Fuente: Clarín