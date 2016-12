El Bailando está lleno de sorpresas de cara a la final

Se acerca la final de "Bailando por un sueño" y Charlotte Caniggia avanza muy bien posicionada en el concurso en el que ha cosechado la simpatía del público. Otro que suma adhesiones es el Polaco que enamora a las chicas con su sensualidad y ternura. Esta vez dio la nota al cantar junto a sus hijas, la más grande fruto de su relación con Karina "La Princesita".

Con su frescura Charlotte contó los problemas que le trae con sus conocidos haber llegado a la final. Por esa razón, tomó una drástica decisión a poco de llegar a la instancia decisiva ya que no quiere que ningún conocido la vaya a ver a Ideas del Sur.

"Los 'limpié' a todos, Marce. Hubo una limpieza de vida. Se enoja uno si viene otro, se ponen celosos, en estas instancias que venga nadie... 'Mírenlo por la tele' les dije", explicó.

"A mi mánager lo quiero mucho pero le dije 'no vengas', a Loan le dije que tampoco venga. Y mi hermano... Ese está perdido por la vida", agregó.

Hermosa la familia de @elpolacoOficial . Su abuela de 94 años me mató de amor❤️ pic.twitter.com/3507clSO0m

Tinelli le preguntó precisamente por dónde se encontraba, y ella contestó: "De joda, Marce, siempre de joda con chicas. Nunca le vi ninguna pero le gustan las bailarinas, esa onda. Es muy reservado, no me cuenta nada. Lo amigué con Loan y entre ellos está todo bien por ahora".

Por otro lado, la hija de Claudio Paul se quejó porque después de las galas del Bailando va a un local de comida rápida pero no hay salsa barbacoa. "No hay en todo el país", se quejó. Con la intención de encontrar una solución a este problema, Tinelli se comunicó con al Casa Rosada para hablar con Mauricio Macri . Lo atendió un asistente de la Presidencia de la Nación, pero no logró hablar con el Jefe de Gobierno.