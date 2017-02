El aumento del turismo de compras refleja problemas de competitividad en Argentina

El incremento del turismo de compras refleja problemas de competitividad de la Argentina ya que en 2016 hubo más de once millones de cruces en el puente que une la ciudad misionera de Posadas con Encarnación en el Paraguay. A esto se suma el éxodo de los habitantes de la zona oeste que viajan a Chile.



Así lo destacó el economista Gerardo Alonso Schwarz, quien además señaló: "Desde hace un año los medios reflejan el incremento de los viajes al exterior, tanto por turismo en general como por turismo de compras en particular".



En un informe que fue publicado en la revista Novedades Económicas de la Fundación Mediterránea, el especialista expresó: "Esto que se observa en todos los pasos fronterizos tal vez tenga su máxima expresión en la provincia de Misiones, ya que durante 2016 hubo más de once millones de cruces en el puente que une Posadas con Encarnación (Paraguay) y una cifra levemente inferior para el puente entre Puerto Iguazú y Foz do Iguazú (Brasil)".



"Así, el aeropuerto de Ezeiza ha quedado en el tercer puesto de importancia como paso migratorio", sostuvo Schwarz del instituto Ieral de la Fundación Mediterránea, tras lo cual dijo que "el principal motivo de estos cruces es el turismo de compras, el cual se extiende a los más impensados rubros".



El consumo y la actividad económica en las fronteras están condicionados también por la dinámica económica, por los tipos de cambio existentes y los costos internos de cada país, "entre ellos la presión tributaria, el costo de transporte/logístico y el costo salarial", manifestó.



Explicó que "en el caso del costo salarial, el problema no pasa por el salario promedio percibido por los trabajadores en los países vecinos sino principalmente porque las cargas laborales que deben enfrentar los empresarios en nuestro país son 60% superiores al promedio vigente en Latinoamérica".



En este punto, por lo tanto, "la única línea de acción disponible que no generaría pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores argentinos es la disminución de las cargas laborales". En lo que se refiere a la presión fiscal, al realizar la comparación de las alícuotas de sólo algunos tributos, sale a la luz como se explican los precios finales tan distintos en las ciudades fronterizas.



"De esta manera, por ejemplo el IVA que en nuestro país asciende al 21%, en Paraguay sólo alcanza el 10% y en Brasil el impuesto equivalente, el ICMS, varía entre el 7% y 19% según el producto. Otro caso es el del impuesto a las ganancias, que en la Argentina es del 35%, mientras que el paraguayo asciende al 10% y en Brasil según la actividad varía entre el 15% y el 25%", afirmó.