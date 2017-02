El audio de Angelici y el titular del Tribunal de Disciplina para "salvar" a los expulsados de Boca

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, solicitó en el 2015 al titular del Tribunal de Disciplina de la AFA que sea leve y "no le den más de dos fechas" de suspensión a a los futbolistas Leandro Marín y Cristian Erbes, quienes en ese momento integraban la nómina xeneize y habían sido expulsados en un partido de verano ante Racing (1-4), según un audio divulgado por la señal televisiva TYC Sports.



El pedido, sin embargo, no fue atendido, ya los jugadores fueron suspendidos por tres cotejos.



En el audio, difundido por el programa 'No todo pasa', el dirigente xeneize mantiene una conversación con el escribano que está a cargo del comité disciplinario, Fernando Mitjans.



El equipo que por esos días conducía Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena necesitaba a los dos jugadores para celebrar un partido con Vélez Sarsfield clasificatorio para la Copa Libertadores de ese año.



Mitjans, según el audio, contestó que una sanción menor a las dos fechas "no era posible" por la gravedad de las infracciones, aunque también indicó que no se iba a castigar "con cinco fechas".



Los dos jugadores auriazules fueron suspendidos por tres partidos (cumplieron en amistosos) y pudieron disputar ese cotejo repechaje ante la entidad de Liniers, que terminó ganando en enero del 2015, con tanto de Nicolás Colazo desde fuera del área.



Como consecuencia de ese triunfo, Boca cumplió su objetivo de acceder a la Copa Libertadores, pero resultó eliminado en octavos de final, a manos de River Plate, cuando el encuentro desquite en la Bombonera fue suspendido al término del primer tiempo por las agresiones que sufrieron distintos jugadores 'millonarios'.