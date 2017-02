El atleta británico Mo Farah insiste en que está limpio de dopaje

El cuatro veces campeón olímpico, el británico Mo Farah, insistió este domingo en que está "limpio", después de que se le haya relacionado en un informe antidopaje sobre la utilización de sustancias prohibidas por parte de su entrenador, Alberto Salazar.



"Soy un atleta limpio que nunca ha roto las reglas con respecto a las sustancias, métodos, o dosificaciones y me molesta que algunos medios, a pesar de los hechos claros, continúan intentando asociarme con acusaciones de abuso de drogas", señaló Farah en un comunicado de prensa.



"Como he dicho muchas veces antes, todos deberíamos hacer todo lo que podamos para tener un deporte limpio y es totalmente correcto que cualquiera que rompa las reglas debe ser castigado", prosiguió Farah.



La Agencia contra el Dopaje de Estados Unidos (Usada) indicó el sábado en un informe que Salazar abusó de fármacos recetados y utilizó sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento de los corredores.



El diario The Sunday Times publicó que el informe de Usada, obtenido por el grupo de hackers Fancy Bears, muestra que atletas entrenados por Salazar consumieron un suplemento basado en la sustancia L-carnitina.



Precisamente, la L-carnitina no está prohibida para los atletas, pero sí las infusiones de más de 50 milímetros en un espacio de seis horas. Los documentos, a los que hace referencia el periódico, indican que la L-carnitina suministrada por vía intravenosa a seis destacados atletas de Estados Unidos que entrenan con Salazar "casi con certeza" han violado las reglas contra el dopaje.



Farah aseguró que no son evidentes las acusaciones del The Sunday Times contra el corredor y que era "totalmente injusto hacer afirmaciones cuando está claro por sus propias declaraciones que no he hecho nada malo".



"Si la Usada o cualquier otro organismo antidopaje tiene pruebas de actos ilícitos, deberían publicarlo y tomar medidas en lugar de permitir que los medios de comunicación sean los que juzguen", prosiguió el atleta, que ganó las pruebas de 5.000 metros y 10.000 metros en los Juegos de Londres y de Río.



Por su parte, la Usada afirmó este domingo que no ha llegado a ninguna conclusión. "Usada puede confirmar que ha preparado un informe en respuesta a una citación de un organismo estatal de licencias médicas en relación con la atención prestada por un médico a los atletas asociados con el Proyecto Nike Oregon", dijo la Usada en un comunicado.