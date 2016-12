El año de las estafas: se dispararon las denuncias por engaños de telares y sorteos falsos

Fue un año muy particular para la División Defraudación y Estafa de la Policía de San Juan. Es que en estos meses se dispararon las denuncias por engaños realizados contra la población donde el dinero estuvo involucrado. La necesidad de multiplicar los activos hizo que la buena voluntad de la gente creyera en cuestiones como "El telar de la abundancia" o los "Círculos de Confianza" realizados entre conocidos o no. La metodología fue la siguiente: entregar un monto determinado de dinero con el objeto de que se multiplique por la cantidad de personas que participen del telar. En algunos casos no era necesario incluir nuevas personas, fue el caso de los círculos de confianza.

Además de estas denuncias, también existieron otras estafas tales como los llamados telefónicos donde prometían autos o premios a cambio de un depósito de dinero en determinadas cuentas que luego se cerraban. "La mayoría realizaba los depósitos por diferentes montos. Aunque les pedimos que no lo hagan aun se registran casos", lamentó la principal Claudia Llano.

Un caso registrado este jueves

Según mostraron algunos damnificados, se acercan a la Central de Policía con los supuestos papeles firmados por los concesionarios y las fotos de los vehículos que, en teoría, se pueden llevar por sumas módicas. "Llegaron dos personas que dijeron ser de Maipú Automotores ofreciendo un Gol Trend. Para acceder al plan había que entregar 20 mil pesos. Dijeron que a fin de año iba a tener novedades del auto pero llegó el plazo y no vio más la plata", dijo el representante legal de Marcos Andrés Quevedo, uno de las personas afectadas. Según señalaron, los presuntos estafadores tenían domicilio en Entre Ríos y Mitre (hotel Cuesta del Viento) pero no están ahí", dijo el abogado. También brindó el dato de que los engañosos se promocionan por una reconocida radio sanjuanina. En este caso, los estafadores dejarno un papel escrito de puño y letra señalando el nombre de la supuesta concesionaria, un teléfono inexistente y la inscripción que rezaba: "En concepto de entrega $20.000" con firma de Luciano Donofrio.