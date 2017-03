Echarri: "Volví de vacaciones y supe que no sería parte del proyecto"

Pablo Echarri estuvo en el piso de "Intrusos" luego de que se encontrara en el centro de la polémica debido a su baja de "Sandro de América", la miniserie que iba a protagonizar sobre la vida del cantante, por la pantalla de Telefe.





"Me hubiera gustado que quedara todo en el ámbito privado. Estaban buscando distintos actores que representen a Sandro en distintas etapas. Caetano quería que yo haga esa caracterización, estoy medio desilusionado con mi oficio, no hay tantos personajes que me atrapen", comenzó la entrevista con Jorge Rial y su panel.





"Caetano tiene una capacidad técnica y una sensibilidad que logra transformar en realidad lo que está escrito. Había un acercamiento visual muy interesante. Me voy de vacaciones y durante el viaje, me llama mi representante diciendo que la dirección y la producción habían acordado que yo podía hacerlo", agregó detalles sobre lo que pasó.





Y luego, lo inesperado... O no tanto: "Me dijeron que había unas complicaciones, yo sabía que estaba medio caído. No es algo que me sorprenda la decisión, no me puse en víctima. Lo político es una consecuencia que la gente toma. Le dijeron a mi manager que no iba a ser parte porque dividía la pantalla. Cuando me entero, pensé que era verdad a raíz de mi cristalización política. No me escondo en la cueva, digo lo que siento".





En otro fragmento de la nota, dejó en claro que limará asperezas con Tomás Yankelevich, productor del canal de las pelotas: "Yo a Tomás lo aprecio mucho a él y a toda su familia. Me voy a juntar dentro de muy poco por el cariño que nos tenemos, él sabe que no decidí cristalizar esto para ir en contra de él, sino para defenderme de manera más firme".





La entrevista, acá: