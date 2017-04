Duras declaraciones de Naiara Awada contra Oscar Martínez: "Le escupiría la cara"

Mientras ensaya para debutar en la pista del Bailando 2017, Naiara Awada, la sobrina de la primera dama, realizó picantes declaraciones contra Oscar Martínez.





En charla radial con Daniel Ambrosino dijo: "Mi padre tuvo una mujer hermosa que fue Marina Borensztein y se la robó Oscar Martínez", dijo la pariente presidencial, destapando un escándalo del pasado.





"Mi padre (Alejandro Awada) estaba haciendo una obra de teatro con Oscar Martínez y él se la robó", argumentó la joven refiriéndose a la pieza 'Días contados', que dirigió el propio Martínez en el Paseo La Plaza en el 2007.





"Sabés de la cantidad de películas y obras de teatro que no me llamaron porque estaba Oscar Martínez. Él me bajaba porque no quería que yo esté", indicó y agregó: "Igual lo entiendo, yo tampoco quería actuar con él, le escupo la cara en el primer ensayo. Tampoco me parece buen actor".